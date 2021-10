Lions Britanniques et Irlandais : Un groupe de travail lancé pour étudier la viabilité d'une équipe féminine

We've announced the formation of a feasibility steering group which will examine whether a Women’s Lions team can be formed. #LionsRugby

Evans : « Une formidable opportunité pour le rugby féminin »

Les Lions Britanniques et Irlandais pourraient prochainement se décliner au féminin. 133 ans après la création de l’équipe rassemblant le meilleur du rugby des Iles Britanniques, une étude de faisabilité a été officiellement lancée ce mardi afin d’orienter une éventuelle décision à ce sujet dans les mois ou années à venir. « Une équipe féminine des Lions serait une opportunité incroyable mais il y a quelques défis à relever si on veut que cette équipe réussisse », a confié dans un communiqué le directeur exécutif des Lions, Ben Calveley. Ce dernier a ensuite précisé les contours de la réflexion lancée sur ce sujet. « La viabilité financière, des adversaires adaptés et une programmation appropriée dans le calendrier du rugby féminin requerront une analyse rigoureuse, des études et une réflexions attentive », a-t-il ainsi ajouté.Pour mener cette réflexion, un groupe de travail composé de treize membres, issus de l’organisation des Lions, des quatre fédérations mais également des principaux partenaires de la sélection des Iles Britanniques, a été formé. L’objectif sera de dire si le projet d’une sélection féminine est viable ou si ce projet doit être repoussé. « Aux quatre coins du monde, le rugby féminin connait une croissance jamais vue, avec des niveaux de participation qui ne cessent d’augmenter année après année, a confié Ieuan Evans, membre du Conseil d’Administration des Lions Britanniques et Irlandais. Une équipe féminine des Lions est une formidable opportunité pour le rugby féminin et je suis impatient à l’idée de collaborer avec le groupe de travail pour en étudier la viabilité. » Si aucune date n’a été précisée quant à la publication des résultats, l’idée même de mettre en place une équipe féminine des Lions démontre que le rugby féminin gagne en intérêt et en visibilité.