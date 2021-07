Lions Britanniques et Irlandais : Retour d'Alun Wyn Jones pour les matchs face à l'Afrique du Sud

𝗛𝗘'𝗦 𝗕𝗔𝗖𝗞 🦁

Alun Wyn Jones has made an incredible recovery and been given the all-clear to return to the #LionsRugby Tour 🙌🙌🙌



Read more ⬇️#CastleLionsSeries #LionsSA2021



— British & Irish Lions (@lionsofficial) July 14, 2021

Jones aligné face aux Stormers ?

C’est un retour auquel Warren Gatland ne devait pas forcément s’attendre. Nommé capitaine des Lions Britanniques et Irlandais pour la tournée en Afrique du Sud, le deuxième-ligne gallois Alun Wyn Jones sera finalement au rendez-vous pour les trois matchs devant opposer la sélection des Iles Britanniques aux Springboks champions du monde. Touché à une épaule à l’occasion du match disputé face au Japon le 26 juin dernier sur la pelouse de Murrayfield, Alun Wyn Jones a connu une convalescence bien plus rapide qu’initialement annoncé et retrouvera ses coéquipiers dès ce jeudi après avoir participé à une ultime séance d’entraînement avec le pays de Galles. « Ce n'est une surprise pour personne qui le connaît que de savoir qu'Alun Wyn Jones a tout fait pour revenir depuis sa blessure, a confié lors d’une conférence de presse Warren Gatland. C'est remarquable, d’autant plus que ça ne fait que dix-huit jours qu'il nous a quittés à Edimbourg. »Alors que les Lions Britanniques et Irlandais vont rechercher ce mercredi une cinquième victoire en cinq matchs dans le cadre de cette tournée face à une réserve de l’Afrique du Sud renforcée de 18 joueurs ayant pris part à la Coupe du Monde 2019, Alun Wyn Jones pourrait retrouver les terrains dès le week-end prochain. En effet, pour leur dernier match avant les trois rencontres face aux Springboks, les Lions affronteront ce samedi le Stormers sur la pelouse du Cape Town Stadium. Un duel qui pourrait marquer le retour à la compétition du capitaine de la sélection des Iles Britanniques. « Il s'entraîne avec le pays de Galles depuis la semaine dernière. Hier (mardi), il a effectué un véritable entraînement et, après évaluation, le staff médical lui a donné son feu vert, a confirmé Warren Gatland. Il est évidemment impatient de revenir. C'est un énorme coup de pouce pour nous de retrouver un joueur du calibre d'Alun Wyn Jones. » Un renfort de poids avant de défier les champions du monde.