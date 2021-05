Lions britanniques et irlandais : Les Lions seront menés par AW Jones, Sexton absent

The Originals, 1888

Les 37 Lions britanniques et irlandais pour la tournée 2021 :

Quatre ans après la tournée en Nouvelle-Zélande, qui s’était conclue par une victoire, une défaite et un nul contre les All Blacks, les Lions britanniques et irlandais repartent pour un tour, chez les champions du monde sud-africains cette fois-ci. Ce jeudi, le sélectionneur Warren Gatland dévoilait sa très attendue liste de 37, et elle compte plusieurs surprises. Au total, on retrouve dans cette sélection 11 Anglais, 10 Gallois, 8 Irlandais et 8 Écossais,Parmi les surprises de cette liste, on notera l’absence de l’ouvreur irlandais du Leinster Jonathan Sexton et la présence du troisième ligne anglais d’Exeter Sam Simmonds, qui n’a plus joué avec le XV de la Rose depuis mars 2018. Kyle Sinckler, Jonathan Davies, Sam Underhill ou encore Josh Navidi auraient pu prétendre à une sélection mais n’ont pas été retenus. Les Irlandais Jack Conan et Bundee Aki sont quant à eux présents, ce qui était loin d’être assuré pour eux. Parmi les 37 joueurs retenus, un seul évolue dans le Top 14, Finn Russell, l’ouvreur écossais du Racing 92. Rappelons que le demi de mêlée anglais de Leicester Ben Youngs avait déclaré forfait pour cette tournée afin de rester avec sa famille.Lors de cette tournée 2021, longtemps incertaine mais confirmée en mars dernier, malgré les risques liés à la pandémie de coronavirus, neuf matchs sont au programme des Lions britanniques et irlandais : contre le Japon à Murrayfield le 26 juin, contre les Stormers au Cap le 3 juillet, contre les Barbarians sud-africains à Port Elizabeth le 7 juillet, contre les Sharks à Durban le 10 juillet, contre l’équipe bis des Springboks à Nelspruit le 14 juillet, contre les Bulls à Pretoria le 17 juillet,Depuis leur victoire le 2 novembre 2019 lors du Mondial japonais, les Springboks n’ont pas pu disputer le moindre match, en raison de la pandémie de coronavirus.Josh Adams, Bundee Aki, Dan Biggar, Elliot Daly, Gareth Davies, Owen Farrell, Chris Harris, Robbie Henshaw, Stuart Hogg, Conor Murray, Ali Price, Louis Rees-Zammit, Finn Russell, Duhan van der Merwe, Antony Watson, Liam WilliamsTadhg Beirne, Jack Conan, Luke Cowan-Dickie, Tom Curry, Zander Fagerson, Taulupe Faletau, Tadhg Furlong, Jamie George, Iain Henderson, Jonny Hill, Maro Itoje, Alun Wyn Jones (c), Wyn Jones, Courtney Lawes, Ken Owens, Andrew Porter, Sam Simmonds, Rory Sutherland, Justin Tipuric, Mako Vunipola, Hamish Watson