Les Françaises crucifiées dans le 'crunch' !

Une semaine après la défaite concédée face aux Anglaises à Clermont (10-20), les joueuses du XV de France ont tutoyé leur revanche ce samedi, à Exeter, où un essai assassin, concédé sur le fil, a permis au XV de la Rose de doubler la mise (17-15, mi-temps : 6-8) en clôture de la tournée d'automne.

. Les Bleues ont montré un magnifique visage cet après-midi à Exeter, mais ça n'a pas suffit. Rendez-vous à Pau le dimanche 2 février pour un nouveau match contre les #RedRoses en ouverture du #6Nations2020. #NeFaisonsXV #XVdeFrance #ANGFRA pic.twitter.com/LXKZEtqEZV — France Rugby (@FranceRugby) November 16, 2019

Une sacrée désillusion pour les coéquipières de Gaëlle Hermet, qui avaient été capables de corriger la plupart des erreurs à l'origine de la défaite lors de la première opposition du week-end dernier. Appuyées sur une très grosse défense et une conquête impeccable, les Bleues inscrivaient le premier et seul essai du premier acte grâce à l'option gagnante de la composition de départ : la demi de mêlée toulousaine Laure Sansus, sur un superbe petit par-dessus pour elle-même, donnait l'avantage aux visiteuses (0-8, 25e). Et il n'y avait bien que l'indiscipline tricolore pour permettre aux Anglaises d'exister et de rester au contact à la pause.

Et si vous profitiez de la mi-temps pour revoir le superbe essai de Laure Sansus ? #NeFaisonsXV #XVdeFrance #ANGFRA pic.twitter.com/n6Vss2tNw4 — France Rugby (@FranceRugby) November 16, 2019

Le pack français faisait encore des merveilles au retour des vestiaires et, si Emily Scaratt, meilleure joueuse du monde 2019, donnait l'avantage à son équipe au pied (45e, 60e), c'est derrière une avancée de ses avants que Sansus bondissait pour offrir le 2e essai à Caroline Boujard (12-15, 65e). La fin de match, jouée à 14 contre 14 suite aux 2 cartons jaunes de part et d'autre, semblait devoir permettre aux joueuses d'Annick Hayraud de conserver leur avantage. Mais un coup de pied dévissé de Morgane Peyronnet redonnait un ballon d’essai que les Anglaises exploitaient avec leur pragmatisme habituel en écartant cette offrande pour l'essai de la gagne, signé Lydia Thompson (17-15, 79e).

Les joueuses à la Rose infligent un cruel 2-0 lors de cette série de tests d'automne. Mais les retrouvailles, programmées le dimanche 2 février, à Pau, pour l'ouverture du prochain Tournoi des 6 Nations, promettent déjà de faire des étincelles !