Les ennuis des Wasps entrainent leur poursuite par le fisc

Les Wasps vont mal, et le rugby anglais avec. Alors que Worcester fait face à de grosses difficultés financières pouvant entrainer une liquidation judiciaire, le club de Coventry, anciennement basé à Londres, se met à son tour à trembler. A l’instar de la situation qui touche Worcester, The Telegraph révèle que le sextuple champion d’Angleterre est poursuivi par HM Revenue & Customs, le fisc britannique, pour impôts non payés. Dans un communiqué relayé par la source, le club confirme cette situation critique en plusieurs lignes. « Nous avons une relation solide avec le HMRC. Comme beaucoup d'entreprises, nous avons convenu d'un accord sur les délais de paiement avec le HMRC à la sortie du confinement de Covid-19. Nous continuerons à nous engager dans des discussions proactives avec eux », reconnait le neuvième du dernier exercice de Premiership. Les entreprises individuelles des secteurs des loisirs, du sport, du divertissement, des conférences et de l'hôtellerie ont été particulièrement touchées et nous sommes impliqués dans ces cinq secteurs. Nous disposons d'un modèle économique solide, avec un carnet de commandes plus rempli que jamais pour des concerts, des conférences, des expositions et d'autres événements, qui nous permettra de prospérer à l'avenir. »

Des dettes et des remboursements non effectués

Toujours de l’autre côté de la Manche, la BBC assure que les Wasps n’ont pas respecté le remboursement des détenteurs d'obligations « qui ont investi au moins 2360€ chacun, pour l'aider à lever 41 M€ de livres en avril 2015 » et présentent des dettes de quelque 64 M€. La situation particulièrement difficile sur le plan économique s’est traduit par, pas moins de, onze départs à l’issue de la saison dernière. Tous ces éléments, ainsi que la cohabitation peu évidente avec le club de football de Coventry à la Ricoh Arena, rendent le futur des Wasps très incertain.