Les Dragons Catalans inarrêtables en Super League

𝟭 + 𝟭 = 𝟭𝟭 pic.twitter.com/3TuvSjmz7A

— Dragons Catalans (@DragonsOfficiel) July 30, 2021



✌️ 𝑇𝑟𝑦 𝑀𝑎𝑐𝘩𝑖𝑛𝑒

Grâce à son doublé, @fouadyaha passe meilleur marqueur d'essais des Dragons pic.twitter.com/UWwPvEoxcF

— Dragons Catalans (@DragonsOfficiel) July 30, 2021

Ce jeudi, en match décalé de la 16e levée de Super League, les Dragons Catalans ont surclassé Wakefield (40-20).française engagée dans le championnat anglais de rugby à 13. Première au classement, la franchise compte désormais huit longueurs d'avance sur son dauphin, Saint Helens qui a disputé trois rencontres de moins. Cependant, même en remportant ses matchs en retard, le club de la région de Liverpool resterait à deux points des Sang et Or.Ce jeudi au stade Gilbert-Brutus de Perpignan, les Dragons ont une nouvelle fois été guidés par un taulier en forme, l'arrière Sam Tomkins, auteur du premier essai. L'ailier de l'équipe de France,. Les trois autres essais catalans ont été les œuvres de Sam Kasiano, Alrix Da Costa et Gil Dudson. Le pilier gallois a patienté jusqu'à sa 11ème apparition sous la tunique sang et or pour trouver le chemin de l'en-but.En face, le Trinity a réalisé de belles choses, à l'image du doublé de David Fifita. Toutefois, il y avait clairement une classe d'écart entre les deux formations., 6eme au classement. A dix journées de la fin de la phase régulière, les Français figurent en excellente position pour aborder les phases finales dans des conditions optimales. Pour rappel, les deux premiers du classement accèdent directement aux demi-finales sans passer par la case barrages. Cette phase concerne les équipes classées entre la 3eme et la 6eme place au terme de la saison régulière.