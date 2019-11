Les Crusaders changent de logo

Super Rugby: Crusaders keep name but reveal new logo design https://t.co/UOiQo8OXde pic.twitter.com/hlBO3ncuHO

— Stuff (@NZStuff) November 29, 2019

Perpétrés en mars dernier, les attentats de Christchurch avaient fait 51 morts, suite à des attaques menées contre deux mosquées de la ville. Depuis ce tragique événement, les habitants de la ville réclamaient le changement du nom et du logo de son club de rugby, les Crusaders, associés aux guerres de religion entre chrétiens et musulmans au Moyen-Âge. Et la franchise la plus titrée de l'histoire du Super Rugby a entendu l'appel de sa population. Ce vendredi matin, le club a annoncé le changement de son logo. Un « C » en rouge et noir, très épuré, et qui ne fait aucune référence aux guerres religieuses. Il vient remplacer le chevalier brandissant une épée, qui figurait sur le désormais ex-logo. « Nous pensons que le logo que nous avons lancé aujourd'hui est une représentation bien plus appropriée de cette équipe, de cette organisation et de ses supporters », a rapporté le directeur général de la franchise, Colin Mansbridge.Le nom du club n'a quant à lui pas été modifié. Un choix réfléchi : « Notre croisade, c'est celle de l'amélioration sociale et de l'inclusion. Une croisade pour la paix », précise le club. Sous le logo, c'est un proverbe maori qui a été choisi : « Avec le noir et le rouge, nous pouvons réaliser de grandes choses ». Concernant les jours de match, l'animation orchestrée par des chevaliers armés a également été supprimée.