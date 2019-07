Les Boks ont bousculé les Blacks

L’Afrique du Sud a réalisé une très grosse performance pour obtenir le match nul face à la Nouvelle-Zélance, samedi à Wellington (16-16). Chaque équipe a dominé une période et paradoxalement, c’est dans un temps faible qu’elles ont toutes les deux réussi à marquer en contre. Par Goodhue (38e) pour les Blacks et par Jantjies à la dernière minute.

Les Boks gardent la main dans la compétition grâce à leur victoire bonifiée face à l’Australie lors de la première journée.

No count back on boundaries in Wellington. It's a draw. Thanks for an epic Test @Springboks.#NZLvRSA #BACKBLACK pic.twitter.com/iJKkskeELf