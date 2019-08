Les Boks auréolés en Argentine

A un peu plus d'un mois de la Coupe du monde au Japon (20 sept. - 2 nov.), l'Afrique du Sud a frappé un grand coup en remportant le Rugby Championship, la prestigieuse compétition de l'hémisphère sud. Ce samedi, les Springboks ont écrasé l'Argentine à Salta (13-46) grâce notamment à un récital de son demi d'ouverture, Pollard, crédité de 31 points.

Ce dernier s'est fendu d'un doublé (40e, 53e) et a enquillé le reste des points au pied. L'ailier du Stade Toulousain, Kolbe, y est allé de son essai également (67e). Les autres réalisations permettant aux Boks d'empocher le bonus offensif sont signées Mbonambi (13e) et Mapimpi (64e). Chez les Pumas, l'unique marqueur d'essai se nomme Cordeo (5e).

Au classement de ce Rugby Championship raccourci en raison de la Coupe du monde, l'Afrique du Sud termine donc en tête devant l'Australie. La Nouvelle-Zélande échoue au 3e rang et enfin l'Argentine ferme la marche après ses trois défaites en autant de matches. C'est le premier sacre des Springboks depuis 2009.

Argentina 13, Springboks 46