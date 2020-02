Les Bleus dans les Caraïbes en juin ?

« Engagement numéro 44 : organisation de la venue de l’équipe de France dans une des trois zones (Caraïbes, Océan indien, Océan pacifique) à chacune de ses Tournées d’été. » Telle était l’une des promesses de Bernard Laporte lors de sa campagne pour devenir président de la Fédération française de rugby. Une promesse qui pourrait être une nouvelle fois tenue cet été, selon les informations de Midi Olympique. Alors que le XV de France s’était rendu à Mayotte et à La Réunion en 2017 et les Barbarians en Nouvelle-Calédonie en 2018, les Bleus pourraient se rendre en Guadeloupe et/ou la Martinique en juin prochain, avant d'aller en Argentine, où ils affronteront les Pumas les 4 et 11 juillet. Selon le magazine, les joueurs non finalistes du Top 14 (la finale se déroule le 26 juin) se rendront dans ces îles pour des entraînements et des opérations de promotion. Le sélectionneur Fabien Galthié s’est dit favorable à cette initiative, reste à attendre la confirmation de la Fédération.