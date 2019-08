Les Blacks coulent face à l'Australie

Certes, les All Blacks n’étaient pas apparus très tranchants depuis le début de ce Rugby Championship (nouveau nom du Four Nations). Après une victoire poussive face à l’Argentine (20-16) et un nul concédé face à l’Afrique du Sud (16-16), les joueurs de Steve Hansen pouvaient tout de même encore croire en une victoire finale dans la compétition jouée dans un format réduit, en raison de la Coupe du monde japonaise prévue dans un peu plus d’un mois. Las... Torpillés au cours d’une seconde période cauchemardesque, les Blacks ont égalé leur pire record face aux Australiens. Comme le 28 août 1999 (défaite 28-7), ils perdent avec vingt-et-un points d’écart (47-26).

Dès les premières minutes, l’Australie avait pris le taureau par les cornes avec un 10-0. Mais les Néo-Zélandais parvenaient à revenir. Menant 13-12 à une minute de la pause, les protégés de Michael Cheika sentaient alors le vent tourner en leur faveur, au moment de l’expulsion du Black Scott Barrett (39e). Et la suite allait confirmer la prise en mains du match par les Australiens. Déjà auteurs d’un essai lors du premier acte, ils en passaient cinq de plus (46e, 49e, 62e, 69e et 71e), tandis que leurs adversaires n’en inscrivaient que quatre, sur l’ensemble du match.

Avec ce coup pris derrière la tête, la Nouvelle-Zélande est à terre et ne remportera pas la compétition. A six semaines de la Coupe du monde qui débutera le 20 septembre prochain, Steve Hansen et ses hommes semblent encore très loin du compte. Pour l’Australie en revanche, la possibilité de gagner le Rugby Championship reste possible. Après 2011 et 2015, elle pourrait bien remettre le couvert, en cas de contre-performance de l’Afrique du Sud face à l’Argentine (21h40). Les Wallabies, en nette perte de vitesse depuis quelques années, pourraient bien être en passe de renaître de leurs cendres. Et au meilleur moment.