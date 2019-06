Les Barbarians ne sont plus l'antichambre des Bleus

On s'était habitués à voir les Barbarians français en antichambre du XV de France. Des "Baa-Baas" qui, depuis la saison 2017-2018, étaient ainsi considérés comme la 2e équipe nationale masculine. Une expérience qui a vécu.

Dans un communiqué, la Fédération Française de rugby (FFR) annonce en effet que, "suite au retour d’expérience partagé par le « Barbarians Rugby Club » et la Fédération Française de Rugby, il a été décidé d’un commun accord de rétablir le statut particulier des Barbarians, et de mettre à l’étude la création d’une deuxième équipe nationale masculine dédiée à l’éclosion de talents au niveau international."

Pour le président Bernard Laporte, "d’un côté nous souhaitons soutenir le concept des ‘’Barbarians français’’ porteur d’un état d’esprit si particulier, et d’un autre, répondre à cet enjeu sportif primordial d’accompagner encore mieux nos talents vers le niveau international." En clair, ajoute Serge Simon, en charge des équipes de France, "notre constat est qu’une équipe supplémentaire est nécessaire entre les ‘’Moins de 20 ans’’ et le ‘’XV de France Masculin’’. Cela doit permettre aux joueurs à fort potentiel d’acquérir l’expérience internationale indispensable pour évoluer au plus niveau. C’est un projet enthousiasmant mis en œuvre dès la saison prochaine, avec en ligne de mire les échéances mondiales en France, en 2023."