Les arrivées de Galthié et Giroud officialisées

Il ne manquait plus que l'officialisation, et celle-ci est tombé ce mardi matin. Jacques Brunel, le sélectionneur du XV de France, pourra désormais compter sur deux nouvelles têtes dans son staff, ce dans l'optique d'optimiser la préparation pour la prochaine Coupe du monde (20 septembre - 2 novembre). Fabien Galthié et Thibault Giroud occuperont désormais des fonctions bien définies auprès des Bleus.

"J'ai décidé renforcer le staff avec l'arrivée de deux experts, le préparateur physique Thibault Giroud et Fabien Galthié, commente le successeur de Guy Novès dans un communiqué. Fabien s'occupe de l'animation collective et va apporter sa vision. Les membres de l'encadrement actuel gardent la totalité de leurs prérogatives. Quant à Thibault, il nous rejoint avec un oeil neuf pour proposer de nouvelles idées concernant la préparation physique", le tout dans l'espoir de "livrer une grande Coupe du monde".