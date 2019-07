Les All Blacks passent la barre des 16 000 points 

A l'occasion de la rencontre entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud pour le compte de la 2e journée du Rugby Championship, qui s'est soldée sur un match nul 16-16, les All Blacks ont battu un nouveau record. Il ne manquait que 6 petits unités pour dépasser la barre des 16 000 points inscrits dans l'histoire. C'est la transformation de Beauden Barrett à la 37e minute qui a permis de passer cette barre symbolique.

Au classement des nations, la Nouvelle-Zélande devance la France. Les Tricolores ont marqué 13 842 points dans leur histoire.

