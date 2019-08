Le XV de France a ses "4 fantastiques"

Entre un évident désintérêt de la part d’un grand public forcément refroidi par des résultats en berne depuis plusieurs saisons et une communication réduite à sa plus simple expression, en tout cas très maîtrisée et éloignée des standards en vigueur à l’approche des éditions précédentes, la préparation du XV de France à la prochaine Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre) se poursuit dans un anonymat quasi-complet.

️ À l’aube de la compétition la plus importante d’une carrière, le #XVdeFrance travaille d’arrache-pied ! Entre les joueurs et l’encadrement, chacun s’accorde à dire que le train bleu avance à bon allure ! #RWC2019 #NeFaisonsXV



https://t.co/UJ86giOrfC pic.twitter.com/IcDHos0GT7 — France Rugby (@FranceRugby) 26 juillet 2019

Et ce n’est pas la délocalisation de l’autre côté des Pyrénées d’un second stage, qui débute ce vendredi entre Valence et Alicante, en Espagne, pour se poursuivre jusqu’au 9 août – on sera alors à une semaine du premier des trois matches de préparation à l’Allianz Riviera face à l’Ecosse –, qui risque de remettre les Bleus sur le devant de l'actualité.

Un staff enrichi

Mais si ses joueurs, à l’instar d’un Gaël Fickou, semblent considérer que "sortir des poules" serait "une Coupe du monde réussie", l’équipe de France, qui devra se mesurer lors de cette première phase, et dans cet ordre, à l’Argentine (le 21/09), les Etats-Unis (le 2/10), les Tonga (le 6/10) et enfin l’Angleterre (le 12/10), la Fédération Française de rugby (FFR) se charge d’entretenir la flamme. Et l’ambition de déjouer tous les pronostics au pays du Soleil-Levant.

Puisqu’il est entendu qu’aucun joueur tricolore ne peut aujourd’hui prétendre intégrer un quinze mondial, c’est visiblement ailleurs qu’il faut dénicher les atouts susceptibles de faire pencher la balance en faveur des coéquipiers de Guilhem Guirado.

C’est parce que le sélectionneur Jacques Brunel est entouré au sein de son staff enrichi (*) par pas moins de quatre anciens joueurs ayant pris part au moins une fois à la Coupe du monde au cours de leur carrière que les Français pourraient créer la surprise au Japon: Jean-Baptiste Elissalde (trois-quarts), Sébastien Bruno (avants) et Julien Bonnaire (touche) ont été rejoints par Fabien Galthié, le successeur désigné de Brunel. Soit un total de huit participations au Mondial.

Et le site de la FFR d’oser relever que ni Steve Hansen, ni d’ailleurs aucun de ses adjoints au sein de l’encadrement des All Blacks n’a jamais pris part en tant que joueur à la compétition suprême. Cela n’a pas empêché l’ogre néo-zélandais d’enchaîner deux titres mondiaux… Pour autant, Sébastien Bruno veut croire que cette expérience peut être un vrai plus. "C’est bien que des anciens joueurs puissent rendre ce qu’ils ont reçu, explique l’ancien talonneur, qui était de la Coupe du monde 2007 achevée en France à la quatrième place. L’apport se fait sur la pression des matches ou de la compétition en général. C’est bien de transmettre à la nouvelle génération". Au moins, son compère de la touche Julien Bonnaire a cet éclair de lucidité: "Je peux apporter certaines choses, mais après c’est le terrain qui parle. A eux de se prendre en main et de faire les choses dans l’ordre pour ne pas avoir de regrets." On l’aura compris, on se rassure comme on peut…

-------------------------------

(*) Futur sélectionneur, Fabien Galthié a rejoint Brunel avec Laurent Labit, responsable des skills, et Thibault Giroud, nouveau patron de la préparation physique.