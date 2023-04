Le RC Toulon crée son "Hall of Fame"

Le Rugby Club Toulonnais a organisé ce mardi 18 avril la première édition de son Hall of Fame, une première dans le sport français. Créé pour rendre hommage au ancienne gloire du club, ce Hall of Fame "symbolise la volonté du RCT d’honorer les grands hommes qui ont fait son histoire et qu’il veut consacrer" indique le club. Les premiers intronisés ont été sélectionnés en deux phases. La première, via le vote des internautes sur le site du RCT. Et dans un second temps, par un Comité de sélection.

Les huit premiers entrants dans le nouveau Panthéon du rugby toulonnais sont : Marcel Baillette, Marcel Bodrero, Christian Carrère, André Herrero, Jérôme Gallion, Eric Champ, Joe Van Niekerk et Jonny Wilkinson.