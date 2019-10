Le Mondial 2022 accordé à l'Afrique du Sud

Semaine faste pour l'Afrique du Sud qui, alors que les Springboks se préparent à jouer la finale de la Coupe du monde de rugby à XV au Japon contre l'Angleterre samedi, à Yokohama (10h), a été désignée mardi, à Tokyo, par World Rugby en tant que pays organisateur du prochain Mondial à 7. Organisée pour la première fois sur le continent africain, la compétition aura lieu au Cap, en septembre 2022, et réunira les 2 tournois masculin (24 équipes) et féminin (16 équipes).

La France postulait pour l'attribution de cette édition au même titre que 9 autres candidats (Allemagne, Argentine, Écosse, Iles Caïmans, Inde, Jamaïque, Malaisie, Qatar et Tunisie).

