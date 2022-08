L'avis tranché de Geoffrey Sella sur les commotions à répétition de Jonathan Sexton

Les commotions cérébrales dans le monde du rugby peuvent faire des dégâts. Geoffrey Sella peut le confirmer, lui qui a dû prendre sa retraite sportive en 2019, alors qu’il était âgé de 26 ans. C’est une succession de quatre commotions en sept mois qui a forcé cette décision, et lui laisse encore des séquelles dont des troubles de l’attention. A tel point qu’une incapacité permanente de travail à 25% lui a été diagnostiquée. L’ancien joueur des Saracens, de Biarritz et Massy prend donc très au sérieux le cas Jonathan Sexton. Victime de plusieurs commotions cérébrales ces derniers mois, la légende irlandaise de 37 ans évoluant au Leinster fait couler beaucoup d'encre. Elle a défrayé la chronique pour la dernière fois en juillet en participant au deuxième test-match contre la Nouvelle-Zélande, à peine une semaine après être sortie sur protocole commotion contre ces mêmes All Blacks.

« Il ne mérite pas de finir avec de la démence »

« Je ne dirai même pas que c’est triste parce que je ne suis personne pour juger son cas. Mais je n’aimerais pas être à sa place dans quelques années, même si peut-être qu’il ira bien. C’est inquiétant. Après, c’est son choix, il faut le respecter, même si je trouve ce choix… bizarre. Je pense que chacun voit le danger différemment. Il ne mérite pas de finir avec de la démence, comme Carl Hayman ou autres. C’est complexe les commotions, a regretté dans les colonnes de Midi Olympique Geoffrey Sella, dont l’amour du rugby a disparu depuis ce triste événement. Je regarde du rugby avec les potes quand ils regardent, mais tout seul, je ne regarde pas un match. » Comme cité par l’ancien centre, Carl Hayman, ex-international néo-zélandais, fait partie des nombreux joueurs à souffrir de démence dans leur après-carrière. Il a rejoint un collectif d’anciens joueurs se retrouvant dans la même situation, pour poursuivre World Rugby en justice.