L'Australie s'offre la Nouvelle-Zélande

Petit événement lors de la troisième et dernière journée du Rubgy Championship qui se déroulait à Perth, puisque l'Australie s'est offert ce samedi le scalp des Néo-Zélandais (47-26).

Les Wallabies avaient parfaitement entamé la partie en menant 10-0, mais les Blacks sont revenus, avant de se retrouver en infériorité numérique juste avant la pause, suite au rouge reçu par Scott Barrett (39e).

Une infériorité trop compliquée à gérer, et qui aura permis à l'Australie d’enquiller la bagatelle de cinq essais supplémentaires (46e, 49e, 62e, 69e et 71e). Grâce à ce succès, les hommes de Michael Cheika peuvent encore espérer remporter la compétition. Tout dépendra de la performance de l'Afrique du Sud face à l'Argentine.

