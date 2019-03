L'équipe de France de rugby à 7 ne gardera pas un souvenir impérissable de l'étape américaine des World Series 2019. Les Bleus ne sont pas parvenus à finir dans les deux premiers de leur poule à Las Vegas après une défaite (19-10) en clôture contre les Etats-Unis, dans la foulée d'une encourageante et nette victoire face au Kenya (31-7). Troisièmes de leur groupe, les joueurs de Jérôme Daret n'ont ensuite pas pu passer l'obstacle chilien (17-12) en match de classement et ne disputeront donc leur rencontre face au Canada, dimanche soir, que pour terminer entre la 13e et la 16e place. le dernier carré verra les Etats-Unis affronter la Nouvelle-Zélande et l'Argentine défier les Samoa.

Lors de la précédente étape, en Australie, les Français avaient décroché une 7e place prometteuse malheureusement pas suivie d'effets. Les 9 et 10 mars, ils seront de nouveau en action au Canada, pour la sixième des dix levées de ces World Series. Pour rappel, le tournoi de Paris, disputé à Jean-Bouin, servira d'ultime rendez-vous de la saison le week-end du 1er juin.