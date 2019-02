Laporte: "Champions du monde ? Je ne parierais pas ma maison..."

Au surlendemain de l’improbable scénario de la défaite face aux Gallois (19-24), Bernard Laporte a indiqué sur Europe 1 qu’il maintiendra Jacques Brunel à son poste jusqu’à la Coupe du monde au Japon. Un Mondial que les Bleus seraient encore en mesure de remporter, selon le patron de la Fédération Française de rugby (FFR), même s'il concède : "Je ne parierais pas ma maison en disant que c'est sûr qu'on va être champions du monde." Pour autant, l'ancien Secrétaire d'Etat aux sports ajoute : "Alors oui, on n'est pas favoris, c'est une certitude. Mais notre équipe en a le potentiel et, avec un peu de chance, tout est possible. Je crois que les dernières Coupes du monde permettent de le dire."