Lambey: "Dans la tête, il se passe des trucs..."

Crédité d’une probante entrée en jeu au moment où les Bleus sombraient face aux Gallois, Félix Lambey pourrait avoir gagné ses galons de titulaire pour un "crunch" de tous les dangers. Le Lyonnais, l’un des rares Tricolores à reconnaître la faillite mentale qui ronge ce XV de France.

Et il assez symptomatique de devoir attendre un jeune international de 24 ans pour qu’enfin soit posé un diagnostic sincère : "Dans la tête, il se passe des trucs, on repense au match précédent, on baisse un peu la tête, avoue Lambey sans détour et surtout en toute franchise. Au contraire, les Gallois sont plein de confiance et se disent qu’ils peuvent gagner. Et tous ces résultats, ces défaites en fin de match, les adversaires le savent, ils savent qu’on est une équipe capable de perdre ces matches, donc leur confiance augmente quand la nôtre diminue… C’est là qu’il faudrait être capable de se relever et de se dire quand on prend le premier essai : « Oh, les mecs, on est encore devant, on mène 16 à 7, le match on le tient ! » Il faut être capable de se le dire et de savoir qu’il n’y a pas le feu. Tout de suite on a l’impression que le match, on l’a perdu…"