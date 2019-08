La rechute du XV de France en Ecosse

Samedi dernier, une belle nuit d'été a laissé la France du rugby rêveuse. Le XV de France entamait sa préparation pour la Coupe du monde (20 sept-2 nov.) par un large succès sur l'Ecosse à Nice, ponctué par cinq essais (32-3). Une semaine plus tard, au stade Murrayfield, c'est une autre Ecosse qui se présente face aux Bleus. Le sélectionneur Gregor Townsend a rappelé ses cadres et a changé l'intégralité de son XV de départ, à l'exception de son arrière, Hogg. Et cela change beaucoup de choses. L'essai de Penaud sur interception d'entrée de jeu n'est qu'un trompe-l’œil (0-7, 3e).

Contrairement au match du week-end précédent, les hommes de Jacques Brunel n'arrivent plus à faire la différence. Le seul éclair est venu de Guitoune. D'une accélération dont il a le secret, le centre toulousain décale Penaud pour le doublé de l'ailier clermontois (3-14, 29e). Puis plus rien. Le XV de France commence à montrer des signes inquiétants en mêlée et n'arrive plus à accélérer le jeu en phase offensive. Plus alarmant encore, la défense, plus grand motif de satisfaction jusque-là, s'effrite suite à une perte de balle et n'arrive pas à se réorganiser suffisamment vite.

Zéro pointé en seconde période !

Servi par une passe sautée du Racingman Russell, Maitland relance la machine écossaise (10-14, 40e). Au retour des vestiaires, les Français demeurent incapables de conserver le ballon durablement et de marquer le moindre point. Difficile dans ces conditions de rivaliser avec un adversaire du calibre de l'Ecosse. Les hommes de Greg Townsend concrétisent un seul de leurs temps forts, à l'heure de jeu, par l'intermédiaire de Harris (17-14, 61e). Suffisant pour passer devant au score et pour remporter ce second match entre les deux nations. Suffisant également pour ramener le XV de France à la dure réalité.

La semaine prochaine, les Bleus concluront leur préparation au mondial nippon contre l'Italie au Stade de France. Et vraisemblablement, Jacques Brunel et son staff auraient prévu d'offrir du temps de jeu aux éléments peu utilisés lors des deux rencontres face à l'Ecosse. Peu rassurant au vu du manque d'automatismes et de la proximité de la compétition. Impossible n'est pas français, certes. Néanmoins, s'incliner chez le 5e du dernier Tournoi des VI Nations ne rassure pas non plus. Pour rappel, au Japon, la France se trouvera dans la poule de l'Angleterre et de l'Argentine.