La méthode Galthié décryptée

Galthié et… le cadre de la sélection

"On parle ici d’une sélection, c’est différent du quotidien d’un club. Il n’y a là en équipe de France que des joueurs de très haut niveau avec beaucoup de caractère, du coup ça appelle forcément un management différent. Fabien (Galthié) va amener, de mon point de vue, à la fois toute la technique et toute la rigueur qu’on lui connaît, je pense que ça ne peut être qu’un plus pour ce groupe. C’est quelqu’un de pointilleux, qui sait où il veut aller et où il veut amener cette équipe de France. Donc avec la qualité des joueurs mis à sa disposition, ça peut faire un bon cocktail."

Galthié et… le sens du détail

"C’est quelqu’un de précis, et il demande des choses, il faut rentrer dans ce degré d’exigence et mettre en application ce qu’il vous fait travailler aux entraînements. Mais surtout il a cette capacité à donner aux joueurs un cadre dans lequel ils ont la possibilité de s’exprimer, c’est le plus important."

Galthié et… les relations humaines

"C’est un compétiteur aussi, des fois, il n'est pas tendre, il n'est pas tendre (il insiste). C’est un reproche qu’on a pu lui faire… Il est plutôt rude sur les relations humaines, mais, je le répète, on parle ici d’une sélection, il n’y a pas forcément cette dimension managériale à avoir (Raphaël Ibanez endossera cette fonction dans le futur encadrement, ndlr), parce que les joueurs présents n’ont aucune assurance de s’inscrire dans la durée… On parle bien d’une sélection, et ça peut lui convenir parfaitement."

(*) Galthié, entraîneur du MHR de 2010 à 2014, mena le club héraultais en finale du Top 14 dès la première saison avec à la clé une défaite contre le Stade Toulousain (15-10).