La liste de la Nouvelle-Zélande sans surprise pour la tournée d'automne

Monter en régime avant le Mondial

Ian Foster a communiqué ce dimanche son groupe de 35 joueurs pour les quatre rencontres à venir de la Nouvelle-Zélande dans l’hémisphère Nord, pour le compte de la tournée d’automne qui débutera le 29 octobre contre le Japon à Tokyo. Les All Blacks voyageront ensuite en Europe et iront défier le pays de Galles à Cardiff (5 novembre), l’Ecosse à Edimbourg (13 novembre) et l’Angleterre à Twickenham (18 novembre). Le groupe des All Blacks ne connait aucun changement majeur.. « Il revient d'une longue blessure mais il a repris le jeu et nous pouvons le surveiller pendant les deux ou trois prochaines semaines. Nous sommes ravis de son inclusion dans le groupe », s’est réjoui Ian Foster au sujet de son centre, secteur dans lequel manquent Jack Goodhue et Quinn Tupaea pour cause de blessures.Le capitaine Sam Cane, les trois frères Barrett et les incontournables Samuel Whitelock, Ardie Savea, Rieko Ioane et Will Jordan font sans surprise partie de ce groupe cumulant 1362 sélections. A un peu moins d’un an de la Coupe du Monde en France et de leur match d’ouverture contre les Bleus au Stade de France, les All Blacks ambitionnent de retrouver une régularité qui les fuit depuis plusieurs mois et qui faisait leur force ces dernières années. Ils ont notamment essuyé une défaite historique contre l’Argentine fin août, ne les empêchant pas d’ajouter un nouveau Rugby Championship à leur palmarès.Dane Coles, Samisoni Taukei’aho, Codie Taylor, George Bower, Ethan de Groot, Nepo Laulala, Tyrel Lomax, Fletcher Newell, Ofa Tu’ungafasi, Scott Barrett, Brodie Retallick, Tupou Vaa’i, Samuel Whitelock, Sam Cane, Shannon Frizell, Akira Ioane, Dalton Papali’i, Ardie Savea et Hoskins Sotutu.Finlay Christie, Folau Fakatava, Aaron Smith, Beauden Barrett, Richie Mo’unga, Stephen Perofeta, Braydon Ennor, David Havili, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown, Roger Tuivasa-Sheck, Jordie Barrett, Caleb Clarke, Leicester Fainga’anuku, Will Jordan et Sevu Reece.