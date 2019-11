La FFR n'a pas d'argent pour garder Elissalde 

On dit que Fabien Galthié, "adjoint comme les autres" de Jacques Brunel lors du dernier Mondial nippon, avait trouvé une belle connivence avec un Jean-Baptiste Elissalde en charge jusqu'alors des trois-quarts du XV de France.

Et pourtant, Elissalde ne sera pas conservé au sein du staff de Galthié, nouveau sélectionneur des Bleus, comme le révèle Serge Simon, le vice-président de la FFR et manager des équipes de France, dans les colonnes du Parisien.

L'ancien Toulousain, secondé par Laurent Labit, nouveau responsable des lignes arrières déjà intégré dans le staff au Japon, aurait pu poursuivre sa collaboration auprès de la sélection nationale en tant que responsable des skills et du jeu au pied. Mais "Fabien Galthié a composé son staff et il (Elissalde) n'en fait pas partie", affirme sans plus d'explication le Dr Simon, qui ne dit pas que la FFR n'aurait pas les moyens financiers nécessaires pour continuer à s'attacher les services d'Elissalde.