Justice: 4 mois de prison avec sursis pour violences conjugales pour Hayman

"C'est inexcusable." C'est un Carl Hayman (39 ans) en pleine contrition qui a accueilli sa peine de 4 mois de prison avec sursis pour violences conjugales et appels malveillants, prononcée par le tribunal correctionnel de Pau, rapporte La République des Pyrénées. L'ancien All Black aux 45 sélections entre 2001 et 2007, sacré triple champion d'Europe avec Toulon de 2013 à 2015, mais aussi champion de France en 2014, avait embrassé depuis 2016 la carrière d'entraîneur-adjoint au sein du staff de la Section Paloise, avant d'être débarqué en début d'année suite à une soirée du réveillon trop arrosée et marquée par une altercation... avec ses propres joueurs.

Hayman, qui a reconnu avoir dû composer avec un problème d'alcoolisme à la fin de sa carrière de joueur professionnel, comparaissait pour plusieurs actes de violence, dont une gifle synonyme en décembre 2017 de 3 jours d'ITT pour sa épouse, qui avait fini par déposer plainte.