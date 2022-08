Japon : Maestri signe en deuxième division

Maestri : "Me confronter à une vie totalement différente"

Le 1er juin dernier, Yoann Maestri annonçait dans les colonnes de L’Equipe qu’il s’apprêtait à disputer le dernier match de sa carrière, et que seule une expérience au Japon le ferait sortir de sa retraite. Près de trois mois plus tard, le vœu du deuxième ligne de 34 ans a été exaucé :L’ancien international français aux 65 sélections entre 2012 et 2018 (1 essai) ne sera pas la seule recrue venue d’Europe, puisque le troisième ligne anglais James Gaskell (32 ans, 1 sélection en 2014 avec le XV de la Rose) arrive des Wasps, l’ouvreur sud-africain Tim Swiel (29 ans) des Stormers et le centre sud-africain James Mollentze (23 ans) des Lions.« Ce sera le dernier match de ma carrière... Normalement. Il restera peut-être une possibilité si une offre arrive du Japon. Mais c'est tout », annonçait Maestri le 1er juin, avant de préciser pourquoi il souhaitait rejoindre le Pays du Soleil Levant : «Ça fait forcément un peu peur, mais c'est ce qui est excitant. Si ça ne se fait pas, il n'y aura aucun regret. » Mais cela va bien se faire, et Yoann Maestri va donc connaitre un quatrième club, après avoir porté le maillot du RC Toulon (2007-09), du Stade Toulousain (2009-18) et donc du Stade Français (2018-22), avec à la clé un titre de champion de France de Pro D2 (avec Toulon), deux titres de champion de France de Top 14 et une Champions Cup (avec Toulouse).Il va désormais tenter de finir en beauté sa carrière, du côté des "Toyota Industries Shuttles Aichi", qui évoluent à Nagoya, la quatrième ville la plus peuplée du Japon, avec ses 2,3 millions d'habitants.