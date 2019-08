James Haskell se convertit au MMA

"Transformer votre corps en seulement 8 semaines avec mon programme d'entraînement." James Haskell (34 ans) a peut-être mis un terme à sa brillante carrière en mai dernier, après 17 ans de rugby professionnel et une dernière saison à Northampton gâchée par les blessures, l'ancien 3e ligne de l'équipe d'Angleterrre, passé par le Stade Français, ne risque pas de se laisser aller sur le plan physique.

Alors qu'il a publié un livre de remise en forme, intitulé 'Perfect Fit - The Winning Formula', l'ancien international anglais aux 77 sélections, qui a participé à 2 Coupes du monde (2011, 2015) et remporté 3 Tournois des 6 Nations, dont le Grand Chelem en 2016, annonce sa reconversion dans le MMA. Haskell, qui avait pu s'entraîner avec le Britannique Michael 'Venom' Page et couvrir le MMA en tant que consultant, a signé un engagement avec Bellator MMA, la 2e plus grande organisation d'arts martiaux mixtes aux Etats-Unis, derrière l'Ultimate Fighting Championship.

On devrait retrouver les 118kg de l'ancien flanker dans la cage à partir de l'année prochaine pour un premier combat chez les poids lourds.