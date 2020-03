Italie : Pas de champion, de promotion ou de relégation en raison d'une saison annulée

Aucun champion d’Italie cette saison

Premier épicentre de l’épidémie de Covid-19 en Europe, l’Italie ne pourra pas reprendre une vie normale avant de longs mois. En raison d’une situation à l’issue incertaine, la Fédération Italienne de rugby (FIR) a pris une décision qui fera date. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, la FIR a annoncé que la saison 2019-2020, suspendue initialement jusqu’au 3 avril, ne reprendra pas. « L'organe directeur du rugby italien a approuvé la suspension définitive de la saison 2019-2020 », a annoncé l’instance à l’issue d’une réunion par vidéoconférence de son Conseil Fédéral ce jeudi.A la suite de cette annonce, et conformément aux règlements de ses compétitions, la FIR a confirmé que le titre de champion d’Italie de rugby ne sera pas décerné cette saison. A cela s’ajoute la décision de ne pas modifier la composition de chacune des divisions. En effet, il n’y aura aucune promotion ni aucune relégation cette année. La date de reprise pour le début de la saison 2020-2021 n’a pas encore été fixée et restera sujette à l’évolution de la situation sanitaire dans le pays. La FIR, à l’image des mesures annoncés par le président de la Fédération Française, va également mettre en place des « mesures de soutien extraordinaires » afin d’aider les clubs à traverser cette situation difficile non seulement sur le plan sportif, mais également sur le plan économique.