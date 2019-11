Italie: Le sélectionneur démissionne

Conor O’Shea n’est plus le sélectionneur de l’Italie. L’Irlandais a quitté son poste six mois avant la fin de son contrat, a-t-on appris samedi dans un communiqué. Les « Azzurri » affichent un bilan de 8 victoires et 31 défaites sous le mandat de O’Shea, par ailleurs annoncé pour retrouver du travail en Angleterre, auprès du staff du XV de la Rose. "Nous sommes attristés de la décision de Connor de ne pas aller au bout de son contrat comme prévu", a indiqué Alfredo Gavazzi, le président de la fédération italienne de rugby, dans un communiqué.