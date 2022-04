Irlande : Une Tournée en Nouvelle-Zélande en juillet

Pendant que le XV de France se rendra au Japon, que l’Angleterre ira en Australie et que le pays de Galles ira défier l’Afrique du Sud, l’Irlande se rendra quant à elle en Nouvelle-Zélande pour sa Tournée d’été 2022, et les détails ont été dévoilés ce mardi par la Fédération irlandaise. Le XV de Trèfle sera opposé aux All Blacks le 2 juillet à Auckland (l'Eden Park, où la Nouvelle-Zélande reste sur 46 victoires de suite), le 9 juillet à Dunedin et le 16 juillet à Wellington. Des matchs dont le coup d’envoi sera donné à 19h05 heure française. En raison de la pandémie de coronavirus, l’Irlande a été contrainte, comme les autres pays de l’Hémisphère Nord, d’annuler ses deux dernières Tournées d’été, alors qu’elle devait se rendre en Australie en 2020 et aux Fidji en 2021. L’année 2022 sera donc l’occasion pour le XV du Trèfle de disputer sa première Tournée depuis 2018, où il avait remporté deux matchs sur trois en Australie.

Deux équipes dans le Top 4 mondial

Cette confrontation face aux Blacks s’annonce de très haut niveau, entre les équipes classées n°3 et n°4 au classement World Rugby. Leur dernier affrontement remonte à novembre dernier, où l'Irlande s'était brillamment imposée 29-20 à l'Aviva Stadium de Dublin, et la dernière Tournée d'été à 2012, où les Blacks avaient remporté les trois matchs. Les hommes d'Andy Farrell restent sur un très bon Tournoi des 6 Nations, où ils n'ont perdu qu'un seul match, contre la France (30-24), et ont terminé deuxièmes, alors que les hommes de Ian Foster ont également subi leur dernière défaite contre la France, lors du fameux 40-25 au Stade de France en novembre dernier. A un an et demi de la Coupe du Monde, cette Tournée devrait permettre de tirer quelques enseignements importants.