Irlande: Schmidt, endeuillé, rentre en Nouvelle-Zélande

La Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov) approche à grands pas et le week-end prochain sera marqué, non seulement par la dernière journée d'un Rugby Championship raccourci, mais aussi par les premiers matches de préparation en Europe.

A la veille d'un choc entre l'Angleterre et le pays de Galles dimanche, à Twickenham (15h), l'Irlande se frottera à l'Italie samedi, à l'Aviva Stadium de Dublin. Jo Schmidt, le sélectionneur du XV du Trèfle, sera rentré à temps pour diriger ses joueurs face à la Squadra Azzurra, après avoir dû rentrer en Nouvelle-Zélande, suite à un deuil, indique BBC Sport. "Jo a des choses en place, les joueurs connaissent leur rôle. Cela s'est fait simplement", a commenté Greg Feek, le coach en charge de la mêlée, alors que c'est Andy Farrell, l'adjoint de Schmidt, qui a pris le relais et dirigera les séances d'entraînement jusqu'au retour du patron. "Nous savons que Joe est sur l’ordinateur et qu’il surveille les choses. Nous devons continuer à avancer." Ils seront pas moins de 43 joueurs à postuler pour le match face aux Italiens ; seuls le deuxième-ligne Ultan Dillane et le trois-quart centre Rory Scannell rejoignent leurs provinces respectives du Connacht et du Munster.

Le groupe irlandais face à l'Italie (43)

Piliers : Finlay Bealham, Tadhg Furlong, Cian Healy, Dave Kilcoyne, Andrew Porter, John Ryan

Talonneurs : Rory Best, Sean Cronin, Rob Herring, Niall Scannell

Deuxièmes-lignes : Tadhg Beine, Iain Henderon, Jean Kleyn, James Ryan, Devin Toner

Troisièmes-lignes : Jack Conan, Jack McGrath, Jordi Murphy, Tommy O'Donnell, Peter O'Mahony, Rhys Ruddock, CJ Stander, Josh van der Fleir

Demis de mêlée : John Cooney, Kieran Marmion, Luke McGrath, Conor Murray

Demis d'ouverture : Ross Byrne, Joey Carbery, Jack Carty, Jonathan Sexton

Centres : Will Addison, Bundee Aki, Chris Farrell, Robbie Henshaw, Garry Ringrose

Ailiers/Arrières : Andrew Conway, Keith Earls, Mike Haley, Dave Kearney, Rob Kearney, Jordan Larmour, Jacob Stockdale

Conor O'Shea, le sélectionneur de la Nazionale, a également fait appel à un groupe élargi de 38 joueurs pour ce premier test dans la capitale irlandaise, parmi lesquels on notera l'apparition de 3 joueurs sans la moindre cape à ce jour : le pilier Marco Riccioni (21 ans), le talonneur Engjel Makelara (22 ans) et le demi de mêlée de Gloucester Callum Braley (25 ans). Ce dernier, ancien international U20 avec l'Angleterre et joueur de Bristol, est éligible grâce à son grand-père, né en Italie.

Le groupe italien face à l'Irlande (38)

Piliers : Simone Ferrari (22 sélections), Andra Lovotti (34), Tiziano Pasquali (18), Nicola Quaglio (9), Marco Riccioni (0), Federico Zani (7)Talonneurs : Luca Bigi (19), Oliviero Fabiani (7), Engjel Makelara (0)

Deuxièmes-lignes : Dean Budd (20), Marco Lazzaroni (3), Federico Ruzza (12), David Sisi (5), Alessandro Zanni (111)

Troisièmes-lignes : Renato Giammarioli (3), Giovanni Licata (7), Maxime Mbanda (16), Sebastian Negri (16), Sergio Parisse (138), Jake Polledri (8), Abraham Steyn (30), Jimmy Tuivaiti (3)

Demis de mêlée : Callum Braley (0), Guglielmo Palazzani (31), Tito Tebaldi (32)

Demis d'ouverture : Tommaso Allan (48), Carlo Canna (32), Ian McKinley (8)

Centres : Tommaso Benvenuti (56), Michele Campagnaro (42), Luca Morisi (25), Marco Zanon (1)

Ailiers/Arrières : Mattia Bellini (17), Giulio Bisegni (11), Angelo Esposito (20), Jayden Hayward (17), Matteo Minozzi (10), Edoardo Padovani (20)