Irlande : Deux ans de contrat en plus pour Farrell

Farrell : « Nous construisons en vue de la Coupe du Monde 2023 »

Andy Farrell ne compte pas bouger. Sélectionneur de l’Irlande depuis 2020 après avoir été l’adjoint de Joe Schmidt durant trois ans, le technicien anglais était convoité. En pleine recherche d’un remplaçant à Eddie Jones après la Coupe du Monde 2023, la Fédération Anglaise de rugby (RFU) avait récemment fait état de son intérêt pour le profil d’Andy Farrell mais cette piste s’est définitivement refermée ce vendredi quand, dans un communiqué, la Fédération Irlandaise de rugby (IRFU) a annoncé la prolongation de contrat de son sélectionneur pour les deux années à venir, soit jusqu’en 2025. Un contrat qui comporte également une option qui permettrait à Andy Farrell de guider le XV du Trèfle jusqu’à la Coupe du Monde 2027, qui sera organisée en Australie. Une prolongation de contrat qui intervient quelques jours après la toute première série de test-matchs remportés par l’Irlande en Nouvelle-Zélande.Comme précisé par le directeur général de l’IRFU Kevin Potts, cette option est liée à « un nombre de marqueurs de performance qui ont été convenus d’un commun accord ». Andy Farrell, de son côté, n’a pas caché sa satisfaction à l’idée de poursuivre le travail entamé depuis deux ans après le prochain Mondial organisé en France et qui verra l’Irlande retrouver l’Afrique du Sud, l’Ecosse, les Tonga et la Roumanie. « Je suis ravi de prolonger mon contrat avec la Fédération Irlandaise pour deux années supplémentaires, a confié le technicien anglais. Nous avons clairement affirmé qu’en tant que groupe, nous construisons en vue de la Coupe du Monde 2023 et nous avons pu faire des progrès notables à ce sujet au cours des derniers mois. Avant la tournée en Nouvelle-Zélande, avec le directeur de la performance de l’IRFU David Nucifora, nous avons examiné les opportunités et les défis auxquels la sélection irlandaise devra faire face après le Mondial en France. Je suis impatient de continuer à travailler avec ce groupe et la prochaine génération d’internationaux irlandais. »