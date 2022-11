Hémisphère Sud : Une sélection mêlant Wallabies et All Blacks face aux Lions Britanniques et Irlandais en 2025

EXCL: ANZAC team in talks to take on the Lions in 2025 with the Wallabies and All Blacks to join forces for the first time in 36 years | @Nik_Simon88 https://t.co/0P693Lwirv

Un nouvel « ANZAC XV » en 2025 est bien envisagé

La Fédération Australienne de rugby a eu une idée. En 1989, à l’occasion de la tournée des Lions Britanniques et Irlandais sur l’ile-continent, une équipe baptisée ANZAC XV en honneur du corps d’armée australien et néo-zélandais ayant pris part à la Première Guerre Mondiale et composée de joueurs venant de Nouvelle-Zélande et d’Australie avait affronté l’équipe représentant l’ensemble des Iles Britanniques. Sur la pelouse du Ballymore Stadium de Brisbane, les Lions s’étaient imposés de quatre points mais, depuis, cette sélection hétéroclite de l’Hémisphère Sud n’a plus été à l’ordre du jour. Toutefois, à un peu moins de trois ans de la prochaine visite des Lions Britanniques et Irlandais en terre australienne, l’idée est revenue sur le devant de la scène à l’initiative d’Hamish McLennan, président du Conseil d’Administration de la Fédération Australienne de rugby (Rugby Australia). « Une formation composé d'All Blacks et de Wallabies offrirait une couverture mondiale jamais vue », a confié ce dernier au quotidien britannique Daily Mail.Douze ans après la série de test-matchs remportée par les Lions face aux Wallabies, Rugby Australia entend rendre le retour de la sélection britannique exceptionnel. Toutefois, la mise en place de cet « ANZAC XV » nouvelle formule devra être au centre d’un accord entre Rugby Australia et son homologue néo-zélandaise (NZR) afin de permettre aux meilleurs joueurs des deux sélections de s’allier afin d’affronter le temps de 80 minutes la fine-fleur du rugby des Iles Britanniques. « On a évoqué le sujet avec les Néo-Zélandais au sujet d’accueillir une équipe ANZAC contre les Lions en 2025 et ils réfléchissent à cette idée », a ajouté le patron de Rugby Australia. Une rencontre qui pourrait avoir lieu au Melbourne Cricket Ground, dont la capacité dépasse les 100 000 spectateurs. Alors que les relations entre les deux fédérations n’ont pas toujours été harmonieuses, Hamish McLennan assure que les dissensions sont désormais du passé. « Tout va bien avec les Kiwis à l’heure actuelle, nous sommes à nouveau amis et nous serions heureux de partager les revenus d’un tel match avec eux », a-t-il ajouté. Un argument qui pourrait convaincre la NZR d’accepter l’idée.