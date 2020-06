Harlequins : Chris Robshaw signe en MLR

Le grand saut pour Chris Robshaw ! Après avoir effectué toute sa carrière aux Harlequins, dont il porte les couleurs depuis 2005, le troisième ligne international anglais va rejoindre les Etats-Unis. Il s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec San Diego. Il rejoindra la Californie dès que la saison de championnat anglais sera terminée, sachant qu’elle pourrait reprendre vers le 15 août, cinq mois après son interruption pour cause de pandémie de coronavirus. « Cela fait un an que j’étudie l’option d’aller jouer en Major League Rugby, et il y a eu beaucoup de rumeurs sur l’endroit où je pourrais jouer. A la fin, cela a vraiment été un choix facile et évident pour moi. En peu de temps, San Diego s’est construit une réputation d’être une organisation de classe mondiale » a déclaré l’ancien capitaine du XV de la Rose (66 sélections).

"Chris peut changer la MLR"

La Legion de San Diego (le nom de la franchise) a en effet terminé vice-championne des Etats-Unis en 2019, derrière les Seawolves Seattle, qui ont remporté les deux premières éditions du championnat (la saison 2020 a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus). « Non seulement Chris va apporter une nouvelle dimension à notre équipe, mais il a les capacités de transformer le rugby pratiqué en Major League Rugby dans sa globalité », s’est réjoui le président de San Diego. Cette saison, Chris Robshaw a disputé 17 matchs avec les Harlequins, tous comme titulaire, et a marqué deux essais. Le club anglais occupait la septième place du championnat au moment de l’interruption, à neuf journées de la fin.