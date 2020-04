Guirado : « Ollivon s'est approprié le rôle »

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/les-bleus-ses-conseils-a-ollivon-les-confidences-de-guirado-avant-france-angleterre-CNT000001ni89r.html"][/EMBED]



Charles Ollivon a fait « une très bonne impression » à Guilhem Guirado, son prédécesseur en tant que capitaine du XV de France : « Il a montré qu'il avait les qualités pour jouer à ce niveau, il est resté lui-même et c'est le principal, juge le Catalan pour l'AFP. Je lui souhaite énormément de courage, sachant que la partie club va lui prendre aussi beaucoup de temps. Il faut réussir à associer les deux, et surtout, être le plus exemplaire. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. » Guirado était lui parti sur une défaite homérique en quarts de finale du Mondial 2019, face au Pays de Galles (20-19).

« C'est signe d'espoir et de belles choses »

Le talonneur montpelliérain, qui a côtoyé Ollivon à Toulon, estime que son ancien coéquipier s'est « approprié » le brassard : « C'est surtout ça qu'il faut mettre en avant. On a dessiné le contour du rôle de capitaine, à chacun de se l'approprier selon sa personne. » Au niveau de l'équipe, enfin, Guirado a trouvé le XV de France « très satisfaisant » sur le Tournoi 2020 (trois défaites et une victoire, en attendant le dernier match face à l'Irlande) : « Ils ont montré un bel état d'esprit, c'est signe d'espoir et de belles choses pour le futur. »