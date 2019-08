Guirado: "Notre marge de progression est encore énorme"

Interviewé à chaud au micro de France 2, au coup de sifflet final de la défaite du XV de France en Ecosse, le capitaine, Guilhem Guirado a pointé certaines des lacunes des Bleus ce samedi sur la pelouse de Murrayfield: "On a quand même fait un très bon début de match, on a mis une grosse pression sur la défense. On a réussi à récupérer des bons ballons mais après on a manqué de précision et de conservation sur nos ballons, ça nous a pas permis d'asseoir notre jeu et de trouver cette confiance pour rentrer à la mi-temps avec beaucoup plus de points en notre faveur."

Lucide, le talonneur n'en perd pas pour autant son optimisme, estimant que ses troupes peuvent encore progresser d'ici le coup d'envoi de la Coupe du monde au Japon qui débute le 20 septembre.

"Notre marge de progression est encore énorme. Aujourd'hui la défense a plutôt bien fonctionné, mais on a vu que sur ce que nous avait proposé les Ecossais sur tous les jeux au pied y a deux-trois petits soucis à régler. Ce qu'il nous a manqué aujourd'hui c'est de bien conserver le ballon pour être beaucoup plus dangereux et on a marqué zéro point en seconde mi-temps c'est vraiment dommage."