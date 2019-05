Guirado: "Galthié ? Plus pointilleux"

"C'est une très bonne chose." Guilhem Guirado (32 ans, 68 sélections) n'a peut-être évolué qu'une seule saison (2017-2018) sous les ordres de Fabien Galthié, pour l'issue que l'on sait avec le limogeage de ce dernier dès l'issue d'un premier exercice achevé sur une défaite face au LOU en barrage, l'actuel capitaine du XV de France voit d'un très bon oeil l'arrivée au sein du staff des Bleus pour la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.) de cet "adjoint comme les autres", selon l'expression employée par le sélectionneur Jacques Brunel.

Dans les colonnes de La Provence, Guirado dit tout le bénéfice que l'équipe de France a les moyens, selon lui, de retirer de cette intégration : "Si ça peut servir les desseins de l'équipe de France et si ça peut lui permettre de progresser et de franchir un cap pour arriver dans les meilleures conditions sur cet événement." Mais encore faut-il que les joueurs se responsabilisent : "Maintenant, ce sera aussi et surtout à nous, les joueurs, d'être fin prêts pour cette compétition. Il nous faudra tout donner et oublier tout ce qu'on n'a pas accompli au mieux durant le dernier Tournoi, poursuit-il. Quant à la patte Galthié : "Il va nous faire travailler différemment et il sera également beaucoup plus pointilleux. (...) Sa vision du jeu et ses méthodes de travail peuvent nous être bénéfiques. Mais encore une fois je le répète : malheureusement, il n'y a personne qui arrive avec une baguette magique et qui modifie complètement une équipe."