Gloucester : Trois ans après son départ, c'est l'heure du retour pour Jonny May

May revient pour apporter son expérience

Leicester ne restera qu’une parenthèse pour Jonny May. Pur produit du centre de formation de Gloucester, le trois-quarts aile international anglais (54 sélections) va faire son retour au Kingsholm Stadium. Le club de l’ouest de l’Angleterre a confirmé la nouvelle via son compte Twitter avec une vidéo reprenant un extrait du film « Jurassic Park » avant de jouer sur le nom de son stade pour présenter sa nouvelle recrue. C’est donc un retour aux sources pour le joueur de 30 ans qui va de nouveau porter le maillot des « Cherry and Whites » trois ans après avoir rallié les Tigers. La durée du contrat, qui démarrera le 1er juillet prochain, n’a pas été précisée par le club.Directeur du rugby de Gloucester, l’ancien demi d’ouverture international irlandais David Humphreys a confié qu’il comptait sur l’expérience et le vécu de Jonny May afin d’encadrer au mieux la jeune génération. « Non seulement il va être à nouveau, j’en suis certain, un grand joueur pour notre équipe, mais il sera également un grand mentor pour nos jeunes ailiers que sont Ollie Thorley et Louis Rees-Zammit, assure ce dernier dans un communiqué du club. Avoir un joueur d’expérience tel que Jonny pour apprendre va être une aide incommensurable pour eux. » Pour Jonny May, revenir à Gloucester après avoir choisi de quitter Leicester était, à ses yeux, une décision naturelle. « Une fois que j’avais pris la décision de quitter Leicester, il n’y avait qu’un seul club pour lequel je voulais vraiment jouer, assure l’ailier dans ce communiqué. Je suis reconnaissant envers David Humphreys et tout le monde au club qui ont pu trouver une solution afin que je puisse revenir. Je suis impatient de revêtir à nouveau ces couleurs et de jouer au Kingsholm. » Un retour qui devrait ravir les supporters de Gloucester.