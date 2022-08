Glasgow Warriors : Franco Smith nommé au poste d'entraîneur

🚨 BREAKING 🚨

Smith : « Impatient de rejoindre le club »

Franco Smith a décidé de retrouver un banc de touche. L’ancien international sud-africain (9 sélections) dans les années 1990 a lancé sa carrière d’entraîneur dans son pays natal avant de tenter sa chance à la tête de l’Italie en 2020. L’ancien adjoint en charge des lignes arrières des Springboks n’a toutefois tenu ce poste qu’un peu plus d’un an, n’ayant pas été en mesure de mener la Squadra Azzurra à la victoire à l’occasion du Tournoi des 6 Nations en 2020 puis en 2021. Remplacé par Kieran Crowley, qui a permis à l’Italie de renouer avec le succès au pays de Galles au printemps dernier, Franco Smith a alors accepté le poste de directeur de haute performance que les dirigeants de la Fédération Italienne de rugby (FIR) lui avait proposé. Toutefois, après un an avec ces responsabilités, le technicien de 50 ans a accepté le défi que les Glasgow Warriors, étrillés par le Leinster en quarts de finale de l’United Rugby Championship, lui ont proposé.Par l’intermédiaire d’un communiqué, la formation écossaise a confirmé l’arrivée de Franco Smith au poste d’entraîneur principal à compter de la fin du mois d’août, en amont des deux matchs de pré-saison de sa future équipe. Son staff sera notamment formé de Nigel Carolan, Peter Murchie, Alasdair Dickinson et Pete Horne. « J’ai suivi les performances des Glasgow Warriors pendant un long moment, depuis que j’ai entraîné le Benetton Trévise quand ils ont rejoint le Pro12 en 2010, a confié Franco Smith dans un communiqué. La manière par laquelle ils jouent m’a toujours attirée car leur style est salué par le public. En matière d’entraînement, je me fixe toujours trois objectifs : jouer un rugby gagnant, avoir un style de jeu agréable à voir et dans lequel les supporters peuvent se reconnaître. C’est l’équipe de la Warrior Nation et il est de notre responsabilité, joueurs comme entraîneurs, de les représenter. Je suis impatient de rejoindre le club et de faire connaissance avec le staff et les joueurs. »