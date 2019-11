Galles: Warburton intègre le nouveau staff

Contraint à l'été 2018 de prendre une retraite forcée en raison d'une succession de blessures, Sam Warburton (31 ans) a accepté de se remettre au service de la sélection galloise, récente demi-finaliste du dernier Mondial nippon.

ANNOUNCEMENT: Wales announce defence coach duo. Byron Hayward rejoins WRU as defence coach.@samwarburton_ joins as technical advisor defence/breakdown pic.twitter.com/jWQb7QOvgH — Welsh Rugby Union (@WelshRugbyUnion) November 15, 2019

Capé à 74 reprises, l'ancien 3e ligne et capitaine du XV du Poireau, qu'il a conduit de 2011 à 2017 avec à la clé notamment un Grand Chelem en 2012 et une autre demi-finale de Coupe du monde en 2011, va en effet intégrer le staff de Wayne Pivac, successeur de Warren Gatland au poste de sélectionneur. Une nomination en tant que spécialiste de la défense avec à ses côtés Byron Hayward, un technicien du cru, avec lequel Warburton aura la lourde tâche de faire au moins aussi bien qu'un certain Shaun Edwards, l'ancien spécialiste de ce secteur de jeu, devenu une référence pour le rugby gallois, mais qui a rejoint l'encadrement du XV de France.

"Avec un tel groupe de joueurs et un tel staff, c'est un réel privilège de pouvoir partager mon expérience et je suis très fier d'intégrer cette équipe", a réagi l'ancien flanker, qui rejoint les adjoints déjà connus que sont Stephen Jones, Jonathan Humphreys et Neil Jenkins.