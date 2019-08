Galles: Une 135e sélection record pour A.-W. Jones

Tous les regards sont focalisés sur une Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.) pour lequel le pays de Galles, brillant lauréat du Grand Chelem dans le dernier Tournoi des 6 nations, fait figure de sérieux outsider.

Mais, en Principauté, on saura saluer ce week-end le nouvel accomplissement personnel du 2e ligne et capitaine du XV du Poireau, Alun-Wyn Jones (33 ans, 125 sélections), une fois de plus titulaire et qui s'apprête à honorer une 135e apparition au total au cours de sa carrière internationale, que ce soit avec la sélection galloise (125) ou avec les Lions britanniques et irlandais (9). Dimanche soir, 'AWJ' laissera a priori derrière lui l'ancien pilier international Gethin Jenkins (129 sél. avec Galles et 5 sél. avec les Lions.

Le XV gallois : L. Williams - North, J. Davies, Parkes, Adams - (o) Anscombe, (m) G. Davies - Moriarty, Tipuric, Wainwright - A.-W. Jones (Cap.), Beard - Francis, Owen, Smith.

Remplaçants : Dee, W. Jones, Lewis, Ball, Shingler, T. Williams, Biggar, Watkin.

Alun Wyn Jones will become his country's most capped rugby player of all time on Sunday when he leads the team against England at Twickenham Gêm nodedig i'r capten wrth iddo arwain tîm profiadol yn erbyn Lloegr. #HWFN pic.twitter.com/wJJJsg015e — Welsh Rugby Union (@WelshRugbyUnion) 9 août 2019

Pour ce premier étalonnage face aux Gallois, l'Angleterre d'Eddie Jones a décidé de titulariser un revenant en la personne d'Anthony Watson qui, handicapé par une blessure au tendon d'Achille, n'avait plus figuré avec le XV de la Rose depuis mars 2018. Loin du record d'Alun-Wyn Jones, le demi de mêlée Willi Heinz (Gloucester) et l'ailier Ruaridh McConnochie (Bath) honoreront quant à eux la toute première sélection internationale de leur carrière dans un quinze de départ emmené par George Ford, capitaine en l'absence d'Owen Farrell.

Le XV de la Rose : Daly - McConnochie, Slade, Francis, Watson - (o) Ford (Cap.), (m) Heinz - Vunipola, Underhill, Curry - Ewels, Launchbury - Cole, Cowan-Dickie, Genge.

Remplaçants : Singleton, Marler, H. Williams, Kruis, Ludlam, Youngs, Marchant, Cokanasiga.