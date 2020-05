France : Benazzi charge Laporte pour sa mauvaise gestion de la FFR

Ancien international français, Abdelatif Benazzi est toujours dans le monde du rugby. Après avoir été notamment manager général du Montpellier Hérault rugby, l'ancien troisième-ligne est désormais présent sur la liste de Florian Grill pour la présidence de la FFR dont les élections devraient se tenir en octobre.

Dans des propos accordés au Figaro, Benazzi ne ménage pas les actuels dirigeants de la FFR, et notamment Bernard Laporte, son président : « Ils sont là depuis trois ans et demi et le nombre de licenciés a chuté de 45 000 ; les finances sont en déficit pour la troisième année consécutive ; l’Audimat du XV de France diminue ; la lassitude des bénévoles, les petits clubs qui doivent désormais effectuer des déplacements interminables pour disputer leurs matchs… Il y avait du conservatisme dans le rugby, c’est vrai. Laporte et ses hommes sont allés à la rencontre des petits clubs, ont proposé de nouvelles choses. Ils ont essayé. Il fallait leur laisser le temps, une chance. Mais le bilan est catastrophique. »

« Une bande de rapaces qui veut régner sur tout »

Benazzi poursuit en pointant notamment du doigt la mauvaise gestion financière de la FFR : « Je ressens un malaise. Les valeurs, l'état d'esprit sont galvaudés. Est-ce le rôle du président de la FFR d'annoncer la création d'une Coupe du monde des clubs ? Il attaque les clubs professionnels, manque de respect au président de la Ligue (Paul Goze).C'est quoi d'avoir sans cesse la Ligue en ligne de mire, de vouloir dissoudre pour gérer seul le rugby sans le moindre respect pour les institutions, les présidents de club ? C'est une bande de rapaces qui veut régner sur tout et faire plaisir aux copains. La masse salariale de la Fédération a augmenté de 12 M€.. Quand on voit le gaspillage... »