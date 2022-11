France-Afrique du Sud : Quelques chiffres avant le coup d'envoi...

Il s'en était fallu d'un rien samedi dernier sur la pelouse du Stade de France que la magnifique série du XV de France ne s'arrête face à cette équipe d'Australie qui reste la dernière à avoir battu les Bleus, il y a plus d'un an (33-30, le 17 juillet dernier). Heureusement pour les Tricolores et leurs supporters, Damian Penaud avait eu la bonne idée de conclure sur un essai en coin et en puissance une somptueuse séquence de jeu des joueurs de Fabien Galthié. De quoi pour les Français pouvoir sabrer ensuite le champagne pour la onzième fois de suite. Ce qui n'était plus arrivé depuis 1930. Voici pour la performance collective. Focalisons-nous désormais sur les chiffres concernant les joueurs à qui Galthié a décidé de faire de nouveau confiance au coup d'envoi, samedi à Marseille pour affronter l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, dans le cadre du deuxième test au calendrier de cette tournée de novembre. Défier les Springboks, c'est en effet se mesurer à ce qu'il se fait de mieux au monde à l'heure actuelle en termes de paquets d'avants. Pourtant, paradoxalement, le pack français pèsera davantage au début du match que celui des champions du monde sortants (926 kg pour les Bleus contre 918 pour les Sud-Africains).

La palme de la fidélité pour Alldritt, Fickou et la charnière Dupont-Ntamack

Avec 145 kg sur la balance, il faut dire qu'à lui tout seul Uini Atonio ferait presque plier les chiffres. Le sélectionneur français sait combien ce domaine pourrait faire la différence. Voilà peut-être pourquoi il a décidé de miser sur six "finisseurs" avants contre cinq seulement face aux Australiens. Concernant Grégory Alldritt et Gaël Fickou, la question de les titulariser ou non semble ne pas se poser. Les deux hommes débuteront tous deux samedi leur 22eme match avec le XV de France depuis que Galthié a pris l'équipe en main. Personne ne fait mieux qu'eux à ce jour. Antoine Dupont et Romain Ntamack se placent là eux aussi. Les deux Toulousains composent la charnière préférée de leur entraîneur. Face aux Springboks, le tandem le plus utilisé depuis la prise de fonctions de l'ancien manager de Toulon sera aligné pour la 18eme fois. En revanche, seul Dupont était là en novembre 2018 lors du dernier France - Afrique du Sud, mais le numéro 9 élu depuis meilleur joueur du monde avait dû se contenter du banc de touche, au même titre que Fickou. Penaud, troisième joueur présent lors de ce match de tous ceux qui retrouveront les Springboks samedi avait, lui, débuté. Sans pour autant pouvoir éviter la défaite (29-26) dans les derniers instants aux Bleus de l'époque. Le XV de France n'a plus battu l'Afrique du Sud depuis... le 13 novembre 2009. La 7eme défaite de suite pour les Tricolores face aux Springboks, série malheureusement toujours en cours.