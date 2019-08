Fin de stage pour les Bleus, avant l'Ecosse

Après 5 terribles journées d'entraînement le soleil de plomb de la Costa Valencia... et sous la férule de leur nouveau tortionnaire, Thibault Giroud, en charge de la préparation physique, les 37 joueurs du XV de France appelés pour préparer la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.) ont bouclé ce vendredi leur second stage dans la station balnéaire d'Oliva Nova. Sauf que les Bleus n'ont vraiment pas eu le temps de profiter de la plage, à raison de séances d'entraînement quotidiennes et matinales, dont les séquences s'étiraient sur plus de 5 heures (8h-13h30), rapporte L'Equipe.

Avec le début notamment des oppositions avec contacts pour permettre d'affiner le travail sur les lancements de jeu, les coéquipiers de Guilhem Guirado n'ont pas fait semblant. Même la sortie détente prévue en Méditerranée a 'sauté' pour être remplacée par une séance collective supplémentaire, selon le quotidien. Autant dire que les 4 jours de repos offerts avant le prochain rassemblement mardi, à Nice, seront appréciés. C'est à l'Allianz Riviera, samedi prochain (21h05), que les Tricolores vont constater lors d'un premier test-match de préparation face à l'Ecosse s'ils sont ou non dans le vrai...