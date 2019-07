Fickou: "Une Coupe du Monde réussie, c'est sortir des poules"

A quelques semaines de la Coupe du monde de Rugby au Japon (20 sept.-2 nov.), la France n'apparaît clairement pas comme un favori pour le titre, même l'envisager comme outsider paraît difficile. Dans une poule composée de l'Angleterre, l'Argentine, les USA et les Tonga, les joueurs de Jacques Brunel auront fort à faire pour finir parmi les deux premiers qualifiés. Une perspective qui serait synonyme de réussite pour Gaël Fickou. "On a conscience de la difficulté de notre tâche. Une Coupe du monde réussie, ce serait déjà donner une bonne image de nous, et sortir des poules", a-t-il expliqué à rugbyrama.

Pour se faire, les joueurs vont devoir se réinventer, et trouver des automatismes. "Concernant le jeu, il s’agira surtout de développer un jeu qui gagne. Faire beau, on s’en fiche un peu. Regardez en Top 14 ! La finale n’a pas été le plus beau match de la saison, loin de là, mais on ne retient qu’une chose, la victoire de Toulouse", s'est-il exprimé.