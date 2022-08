FFR : L'influence de Bernard Laporte saluée par la presse britannique

World Rugby vice-chairman and FFR president Bernard Laporte tops our 2022 list of rugby's most influential ➡️ https://t.co/uZ6q09sOtB pic.twitter.com/maXWl7z7gr

Dupont et Galthié également bien placés

S’il est contesté, Bernard Laporte n’en est pas moins influent dans le petit monde du rugby. L’ancien entraîneur du XV de France puis membre du gouvernement, président de la Fédération Française de rugby et numéro de World Rugby, il a été désigné comme étant la « « personnalité la plus influente du rugby mondial » par le réputé magazine britannique Rugby World. Selon cette publication, le patron du rugby français doit cette distinction à son « efficacité ». En effet, avec la nomination de Fabien Galthié et une génération de joueurs brillante, le XV de France a retrouvé de sa superbe sous la férule de Bernard Laporte au point de passer une semaine à la première place du classement mondial tenu par World Rugby. « Il est de mauvaise humeur, dur, controversé, mais il fait avancer les choses, affirme le magazine britannique dans ses colonnes. Si Bernard coche une case, alors les choses se font rapidement. Sinon, vous avez du mal. »Un classement qui reflète la récente montée en puissance du XV de France, à un peu plus d’un an de la Coupe du Monde organisée dans l’Hexagone. En effet, le demi de mêlée et capitaine des Bleus durant le dernier Tournoi des 6 Nations Antoine Dupont prend la quatrième place de ce classement. Le Toulousain n’est devancé que pas le président du fonds d’investissement CVC Nick Clarry, qui s’est récemment rapproché du Comité des 6 Nations après avoir noué des liens avec l’United Rugby Championship et la Premiership, et le directeur général du Comité des 6 Nations Ben Morel. Alors qu’Eddie Jones et Andy Farrell pointent respectivement aux 18eme et 25eme places, l’entraîneur le mieux placé est Fabien Galthié. Le patron du XV de France s’est hissé à la septième place d’un classement qui a vu le rugby sud-africain payer cher les conséquences de la pandémie de coronavirus, qui a mis les Springboks à l’arrêt pendant de longs mois.