FFR : Le président de la commission des clubs amateurs démissionne

La pandémie de coronavirus a des conséquences jusqu'au coeur de la Fédération française de rugby. Le 27 mars dernier, la FFR avait annoncé que les championnats amateurs, suspendus en raison de la pandémie, ne reprendraient pas. Puis vendredi dernier, elle a pris plusieurs décisions liées aux promotions et aux relégations, décidant notamment qu’il n’y aurait pas de descentes cette saison, qu’il y aurait des montées pour les meilleures équipes de poule en D2 et D3 fédérales, et qu’il y aurait des poules supplémentaires en Fédérale 1 et 3.

Allegret : "Une usine à gaz"

Ces décisions n’ont pas plu au président de la Commission nationale des clubs de Fédérale, Olivier Allegret, qui, selon L’Equipe, a démissionné. « C'était déjà compliqué de faire rentrer des carrés dans des ronds en Fédérale 3 avec 14 poules, alors avec 15... (...) Ça a été pondu en deux jours sans discernement et analyse sérieuse, et surtout sans respecter les bases d'une compétition équilibrée et équitable. C’est une usine à gaz. (…) Cette situation hors normes pourrait permettre de faire passer en force la Pro D3 que voulaient certains élus, mais pas la majorité des clubs de Fédérale 1 », a notamment écrit Olivier Allegret, dans un mail. Il avait pourtant été un soutien du président de la FFR Bernard Laporte, mais cette réforme extraordinaire liée au coronavirus aura été celle de trop.