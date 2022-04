FFR : Laporte ne briguera pas de troisième mandat

Buisson, Dullin ou Grill pour succéder à Laporte ?

La Fédération française de rugby va devoir se trouver un nouveau patron.Sur leur site, nos confrères révèlent queLa décision du Ruthénois de ne pas se représenter en 2024 aurait d'ailleurs tout du secret de Polichinelle désormais, dans la mesure où le patron des Bleus depuis six ans ne s'en cacherait pas, d'autant qu'il a toujours promis qu'il limiterait à deux le nombre de mandats pour un président de l'instance. Le Figaro croit surtout savoir que l'ancien secrétaire d'Etat aux sports, au-delà de tenir parole sur le nombre de mandats maximum que peut effectuer un président de la FFR, qu'il s'agisse de lui ou d'un autre, souhaiterait retrouver une vie normale et rémunérée, sachant qu'en tant que sa fonction actuelle ne lui permet pas de toucher de salaire. Ses soucis avec la justice auraient par ailleurs également convaincu Laporte, qui comparaîtra du 7 au 22 septembre prochain devant le tribunal correctionnel de Paris pour "corruption", "trafic d'influence" et "abus de biens sociaux", de ne pas aller plus loin que ce deuxième mandat.De la même façon, après y avoir sérieusement songé, celui qui est aussi chroniqueur dans l'émission "Balance ton poste" sur C8à œuvrer pour que le XV de France, fraîchement auréolé de son premier Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations depuis 2010, retrouve les sommets du rugby mondial. Il y est parvenu et va maintenant pouvoir tranquillement réfléchir à l'après-FFR. Pour le remplacer dans le fauteuil de président,, même si l'opposition, menée par ce mêmeQuant au vice-président de la FFR et proche de Laporte Serge Simon, il se serait vu interdire de se présenter par l'Aveyronnais alors qu'il se voyait bien prendre le relais de ce dernier.